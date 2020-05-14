Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.05.2020 06:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2020 06:35
    ABONE OL

    Son dakika: 'nda cip devrilen tıra çarptı: 3 yaralı

    Son dakika haberine göre 'nun Bolu kesiminde cipin devrilen tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!

    'nda istikametine seyreden Hasan Uzuner idaresindeki 06 FF 1956 plakalı tır, Bolu Doğu gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala devrildi.

    Aynı yöne giden Emrullah Çakmak yönetimindeki 06 BTE 332 plakalı cip, devrilen tıra çarparak refüje savruldu.

    da tır şoförü ile cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı, sürücü Çakmak kazadan yara almadan kurtuldu.

    Yaralılar, Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Otoyola devrilen tır nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

    Trafik ve Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Haberler Yaşam Son dakika: Anadolu Otoyolu'nda cip devrilen tıra çarptı: 3 yaralı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri