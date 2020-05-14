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    • 14.05.2020 23:12
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    • 14.05.2020 23:13
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    'da de ! 3 araç kül oldu

    'nın ilçesinde metal de bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangın sonucu 3 araç tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Sanayide yangın! Araçlar küle döndü

    'nın ilçesinde metal de bulunan bir iş yerinde çıkan da 3 araç kül oldu.

    Alınan bilgilere göre, Metal Sanayi 15. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İftar saatinde kapalı olan iş yerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve iş yerinin kepenklerini kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, iş yerinde yandığını gördükleri araçlara müdahale etti. Yangın sonucu 3 araç tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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