İstanbul Pendik'te 11 Ocak'ta meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan(20), yol kenarında yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç'a çarptı. Son celsede tahliye edildi.
Karara tepki gösteren acılı anne, "Bir anne sabah gönderdiği kızının akşam cenazesini alıyor. Adam suçlu ama serbest kalıyor. Bu nasıl adalet? Biz yetkililerden adalet istiyoruz. Benim kızımın suçu günahı neydi?" dedi.
Karara tepki gösteren acılı anne, "Bir anne sabah gönderdiği kızının akşam cenazesini alıyor. Adam suçlu ama serbest kalıyor. Bu nasıl adalet? Biz yetkililerden adalet istiyoruz. Benim kızımın suçu günahı neydi?" dedi.