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    • Yaşam
    • 14.05.2020 Gazete
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    'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tahliye oldu! "Kızımın günahı neydi"

     Pendik'te 'ta meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü (20), yol kenarında yürüyen üniversite öğrencisi 'a çarptı. Son celsede tahliye edildi. Karara tepki gösteren acılı anne, "Benim kızımın suçu günahı neydi?" dedi.

    Kızımın günahı neydi
    İstanbul Pendik'te 'ta meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü (20), yol kenarında yürüyen üniversite öğrencisi 'a çarptı. Son celsede tahliye edildi.



    Karara tepki gösteren acılı anne, "Bir anne sabah gönderdiği kızının akşam cenazesini alıyor. Adam suçlu ama serbest kalıyor. Bu nasıl adalet? Biz yetkililerden adalet istiyoruz. Benim kızımın suçu günahı neydi?" dedi.
    Haberler Yaşam Sümeyye Kılınç'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tahliye oldu! "Kızımın günahı neydi"
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