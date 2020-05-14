Arnavutköy'de bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı, bıçak tehdidi ile sürücünün cebindeki paraları alarak kaçtı. O anlar taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.



Arnavutköy'de taksi şoförünü durduran yüzünde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı. Taksi şoförünün boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraların kendisine verilmesini istedi.