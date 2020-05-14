Türkiye'de bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yükselecek hava sıcaklıklarıyla "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak.