Merkeze bağlı Başsöğüt köyünde yaşayan Gamze Yıldız, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye genç kızın yanına gitti. Yıldız, 5 bin 500 liraya sattığı ineğinin 2 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışlayarak, görevliye teslim etti.

Kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için böyle bir kampanyaya bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Böyle bir bağışa destek olmaktan dolayı gururluyum" dedi.



EMEKLİ MAAŞINDAN BİN LİRA BAĞIŞLADI

Merkeze bağlı Doğanca köyünde yaşayan kanser hastası Gani Yiğit ise 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye gitti. Yiğit, bin 500 lira olan maaşının 1000 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışlayarak görevliye teslim etti.