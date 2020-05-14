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    • Yaşam
    • 14.05.2020 14:38
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    • 14.05.2020 14:41
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    dan örnek davranış! İneğini satarak kampanyaya bağış yaptı!

    'ın Başsöğüt köyünde yaşayan (20) isimli , ineğini satarak 2 bin 500 lirasını na bağışladı. Kanser hastası (62) ise emekli maaşının bin lirasını kampanyaya bağışlayak destek oldu. Kampanyaya vermiş olduğu destek sayesinde mutluluk yaşadığını belirten Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için böyle bir kampanyaya bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Böyle bir bağışa destek olmaktan dolayı gururluyum" dedi.

    Sattığı ineğin parasını kampanyaya bağışladı!

    Merkeze bağlı Başsöğüt köyünde yaşayan , İletişim Hattı'nı arayarak, 'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'na bağış yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye ın yanına gitti. Yıldız, 5 bin 500 liraya sattığı ineğinin 2 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışlayarak, görevliye teslim etti.
    Kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için böyle bir kampanyaya bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Böyle bir bağışa destek olmaktan dolayı gururluyum" dedi.


    EMEKLİ MAAŞINDAN BİN LİRA BAĞIŞLADI
    Merkeze bağlı Doğanca köyünde yaşayan kanser hastası ise 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye gitti. Yiğit, bin 500 lira olan maaşının 1000 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışlayarak görevliye teslim etti.

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