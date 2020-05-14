Eczacılar Günü ne zaman 2020? En güzel ve anlamlı Eczacılar Günü mesajları!

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI



-Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

-Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.



-14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

-İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

-Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm eczacıların Eczacılar Günü kutlu olsun.

-Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların Eczacılar Günü'nü kutlar, meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

-İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

-Eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

-Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.