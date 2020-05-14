Eczacılar Günü ne zaman 2020? En güzel ve anlamlı Eczacılar Günü mesajları!

Dünya gibi ülkemiz de corona virüs ile mücadele ederken sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlık daha da ön plana çıkıyor. Sağlık çalışanları gibi eczacıların da verdiği hizmet oldukça önemli. Bir gün de olsa emeklerinin karşılığını tam anlamıyla veremese de onları mutlu edebilirsiniz. Eczacılık yapan tüm tanıdıklarınıza haberimizde derlediğimiz en güzel Eczacılar Günü mesajlardan yollayarak teşekkürlerinizi sunabilirsiniz.
ECZACILIK GÜNÜ ÖNEMİ
Akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi ülkemizde her yıl 'Eczacılık Günü' olarak kutlanmaktadır. İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, delegasyonun "FIP'in kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması" önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edilmiştir.
ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI
-Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.
-Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.
-14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.
-İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.
-Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm eczacıların Eczacılar Günü kutlu olsun.
-Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların Eczacılar Günü'nü kutlar, meslek yaşamlarında başarılar dilerim.
-İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.
-Eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.
-Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.