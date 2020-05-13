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    • 13.05.2020 07:25
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    • 13.05.2020 07:25
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    : 'de bir kişi yol kenarındaki araçta ölü bulundu

    haberi... 'de devriye gezen ekiplerinin kontrol ettiği hafif ticari araçta 1 kişi ölmüş olarak bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucunda, ölen kişinin i ölüm sebebi belirlenmek üzere kurumu morguna kaldırıldı.

    Cansız bedeni yol kenarındaki araçta bulundu

    Olay, - 'nda 02.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen ekipleri Silivri- Kavaklı 'nda yoldan çıkmış bir hafif ticari araç olduğunu fark etti. Aracın yanına yaklaşan jandarma ekipleri, araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.



    Hareketsiz yatan kişiyi kontrol eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç içindeki kişinin öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucunda, ölen kişinin i ölüm sebebi belirlenmek üzere kurumu morguna kaldırıldı.

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