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    • 13.05.2020 06:42
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    • 13.05.2020 06:45
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    | 'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı

    haberi... nu araştıran vatandaşlarımıza 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklamada bazı illerimiz için "sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış" uyarısında bulundu. Peki bugün hangi illerimizde hava yağışlı geçecek? , ve 'de yağmur olacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Çarşamba yurt genelinde hava durumu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Güney ve güneybatı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 27°C

    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 23°C

    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 24°C

    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu



    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 26°C

    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 28°C

    Az bulutlu

    KONYA °C, 28°C

    Az bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu karadeniz bölümünün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 21°C

    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 21°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 19°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 19°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 21°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MARDİN °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık
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