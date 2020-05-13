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    • 13.05.2020 09:05
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    • 13.05.2020 09:05
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    'de fabrikada patlama! 3 kişi yaralandı

    Son dakika haberine göre Dilovası'nda bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın kazandan kaynaklandığı belirlenirken, 3 kişi yaralandı.

    Kocaeli'de fabrikada patlama! Yaralılar var

    'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki bir kazanda patlama meydana geldi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İlk belirlemelere göre yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yapıyor.

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