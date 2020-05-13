



'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİSİKLET KULLANIN'

Bisiklet firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Hüsnü Sundu, "Vatandaşlarımız bu dönem otobüs ve metro gibi araçlara binmek istemiyorlar. Bu nedenle işine gidip gelmek amacıyla bisikleti tercih ediyorlar. Bu nedenle bu dönem işlerimizde bir artış var. Son 1 aydır bu artış gözle görünüyor. Yüzde 15'lik bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı yaşam için pandemiden uzak durmak için ulaşımı bisikletle sağlamak en mantıklısı diye düşünüyorum" dedi.



MOTOSİKLETTE DE TALEP ARTIŞI

Motosiklet satışı yapılan firma sahibi evli ve 3 çocuk babası Ömer Gülhan Kılınç (36), "Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Hem sezonundayız, hem de virüs nedeniyle, işlerimize olumlu yansıma oldu. Yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. Bireysel olarak daha rahat ulaşım. Belediye toplu taşımada sefer sayılarını düşürdüğü için istediği saatte gidip gelebiliyor istediği yere" diye konuştu.



Motosiklet satın almaya gelen Ümit Doğan (30), "Koronadan dolayı toplu taşımaya ilgi azaldı. Daha çok motosiklet ve bisiklet tarzındaki ulaşım araçlarına ilgi arttı. Toplu taşıma kullanmak istemediğim için daha güvenli gördüğüm motosiklet almaya geldik. Daha özgür, rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde yolculuk için motosikleti seçtim" şeklinde konuştu.