Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.05.2020 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 11:02
    ABONE OL

    : 'ta le yapılan şaka facia getirdi! 15 yaşındaki Kadirhan hayatını kaybetti

    haberi... 'ta, tarlada arkadaşıyla şakalaşırken iddiaya göre tüfeğin kazayla ateş alması sonucu ağır yaralanan (15) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

    Tüfekli şaka ölüm getirdi! Kadirhan'dan acı haber
    Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sirge köyünde meydana geldi. , arkadaşları Halil Y. (15) ve Emre C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, burada 3 arkadaş şakalaşırken yanlarındaki av tüfeği bilinmeyen nedenle kazara ateş aldı.



    ten çıkan saçmalar Kadirhan Acar'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinca yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



    Tedaviye alınan Kadirhan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kadirhan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma Halil Y. Ve Emre C.S.'yi gözaltına aldı.



    Acı haberi alan ve hastane önüne gelen Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.
    Haberler Yaşam Son dakika: Uşak'ta tüfekle yapılan şaka facia getirdi! 15 yaşındaki Kadirhan hayatını kaybetti
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri