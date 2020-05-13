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    • Yaşam
    • 13.05.2020 Gazete
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    Boşanmak isteyince eşi tarafında kaçırıldı, saatlerce işkenceye uğradı! " istemiyorum..."

    'da , eşi Ersin'den boşanmaya karar verdi. Ancak cani hazmedemedi! Ailesiyle birlikte Ceylan'ı ormana kaçırıp işkence etti. Ölümden dönen genç kadın yardım istedi.

    Yaralı Ceylan
    'da , eşi Ersin'den boşanmaya karar verdi. Ancak cani hazmedemedi! Ailesiyle birlikte Ceylan'ı ormana kaçırıp işkence etti. Ölümden dönen genç kadın yardım istedi.



    Ceylan Yıldırım



    Ersin Yıldırım gözaltına alındı.



    ÖLMEK İSTEMİYORUM
    İstanbul'da Ceylan Yıldırım, boşanmak istediği eşi tarafından kaçırıldı. Saatlerce işkenceye uğradı. Dehşeti 'e anlattı: istemiyorum


    İki çocuk annesi kadın, Anneler Günü koca vahşeti yaşadı. Canını zor kurtardı. İstanbul'da Ceylan Yıldırım (26) ve (32), 2012'de görücü usulüyle evlendi. Boşanma davası açan genç kadın, 6 ay önce evi terk etti. Geçen hafta sonu eve dönerken siyah bir minibüs önüne kesti. İddiaya göre boşanmak istediği kocası Yıldırım, kardeşleri Ali ve Dilek ile amcası Sait Yıldırım, genç kadını 'da ormanlık alana götürdü.



    Akılalmaz işkenceler yaptı. Ceylan Yıldırım ile annesi Rahime Sakallı dehşeti TAKVİM'E anlattı. Ceylan Yıldırım "Eşim, kardeşleri ve amcası saçımdan tutup aracın beni içine attılar. Koltuğun altına sıkıştırıp tekme tokat dövdüler. Beykoz'a götürdüler. Orada işkence ettiler. Çok canım yanıyordu. Kemiklerim kırılmıştı. Korktum, ağladım. Sonra yine bayılmışım. Uyandığımda polisler başımdaydı. Lütfen sesimi duyun. Ölmek istemiyorum. Tek kalamıyorum, korkuyorum" dedi.



    Annesi Rahime Aksakallı ise "Engel olmaya çalıştım ama damadın amcası bana biber gazı sıktı. Resmen öldürmek istemişler, işkence etmişler. Bu caniliği aklım almıyor" diye konuştu.



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