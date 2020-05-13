İstanbul'da Ceylan Yıldırım, eşi Ersin'den boşanmaya karar verdi. Ancak cani hazmedemedi! Ailesiyle birlikte Ceylan'ı ormana kaçırıp işkence etti. Ölümden dönen genç kadın yardım istedi.
Ceylan Yıldırım
Ersin Yıldırım gözaltına alındı.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
İstanbul'da Ceylan Yıldırım, boşanmak istediği eşi tarafından kaçırıldı. Saatlerce işkenceye uğradı. Dehşeti TAKVİM'e anlattı: Ölmek istemiyorum
İki çocuk annesi kadın, Anneler Günü koca vahşeti yaşadı. Canını zor kurtardı. İstanbul'da Ceylan Yıldırım (26) ve Ersin Yıldırım (32), 2012'de görücü usulüyle evlendi. Boşanma davası açan genç kadın, 6 ay önce evi terk etti. Geçen hafta sonu eve dönerken siyah bir minibüs önüne kesti. İddiaya göre boşanmak istediği kocası Yıldırım, kardeşleri Ali ve Dilek ile amcası Sait Yıldırım, genç kadını Beykoz'da ormanlık alana götürdü.
Akılalmaz işkenceler yaptı. Ceylan Yıldırım ile annesi Rahime Sakallı dehşeti TAKVİM'E anlattı. Ceylan Yıldırım "Eşim, kardeşleri ve amcası saçımdan tutup aracın beni içine attılar. Koltuğun altına sıkıştırıp tekme tokat dövdüler. Beykoz'a götürdüler. Orada işkence ettiler. Çok canım yanıyordu. Kemiklerim kırılmıştı. Korktum, ağladım. Sonra yine bayılmışım. Uyandığımda polisler başımdaydı. Lütfen sesimi duyun. Ölmek istemiyorum. Tek kalamıyorum, korkuyorum" dedi.
Annesi Rahime Aksakallı ise "Engel olmaya çalıştım ama damadın amcası bana biber gazı sıktı. Resmen öldürmek istemişler, işkence etmişler. Bu caniliği aklım almıyor" diye konuştu.
Ceylan Yıldırım
Ersin Yıldırım gözaltına alındı.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
İstanbul'da Ceylan Yıldırım, boşanmak istediği eşi tarafından kaçırıldı. Saatlerce işkenceye uğradı. Dehşeti TAKVİM'e anlattı: Ölmek istemiyorum
İki çocuk annesi kadın, Anneler Günü koca vahşeti yaşadı. Canını zor kurtardı. İstanbul'da Ceylan Yıldırım (26) ve Ersin Yıldırım (32), 2012'de görücü usulüyle evlendi. Boşanma davası açan genç kadın, 6 ay önce evi terk etti. Geçen hafta sonu eve dönerken siyah bir minibüs önüne kesti. İddiaya göre boşanmak istediği kocası Yıldırım, kardeşleri Ali ve Dilek ile amcası Sait Yıldırım, genç kadını Beykoz'da ormanlık alana götürdü.
Akılalmaz işkenceler yaptı. Ceylan Yıldırım ile annesi Rahime Sakallı dehşeti TAKVİM'E anlattı. Ceylan Yıldırım "Eşim, kardeşleri ve amcası saçımdan tutup aracın beni içine attılar. Koltuğun altına sıkıştırıp tekme tokat dövdüler. Beykoz'a götürdüler. Orada işkence ettiler. Çok canım yanıyordu. Kemiklerim kırılmıştı. Korktum, ağladım. Sonra yine bayılmışım. Uyandığımda polisler başımdaydı. Lütfen sesimi duyun. Ölmek istemiyorum. Tek kalamıyorum, korkuyorum" dedi.
Annesi Rahime Aksakallı ise "Engel olmaya çalıştım ama damadın amcası bana biber gazı sıktı. Resmen öldürmek istemişler, işkence etmişler. Bu caniliği aklım almıyor" diye konuştu.