Araçların çekilmesi ve kaza yerinin belediye temizlik işlerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Otomobilin devrildiği bahçeli evin sahibi Şeriife Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yemek hazırlıyordum bir anda büyük bir gürültü duydum. Ev yıkılıyor zannettim. Dışarı çıktım baktım ki kaza meydana gelmiş. Bu kavşakta birkaç gün önce sahur vakti de yaralamalı bir kaza meydana gelmişti. Burada sık sık kazalar oluyor yetkililerden bir çare istiyoruz." dedi.