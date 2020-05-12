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    • Yaşam
    • 12.05.2020 Gazete
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    , Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

    , Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyor. Erzak paketlerine kavuşan insanların yüzünde gülücükler açıyor. Yardımlar, yurt içinde de tüm hızıyla sürüyor.

    İnsanlık paketi!
    Türkiye, yurt dışındaki Müslüman kardeşlerini bu yıl da unutmadı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (), ülkesi Gine'deki bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yolladı. Ramazan yardımları, yurt içinde de sürüyor... 81 şehirde, her gün çok sayıda aileye Ramazan paketleri dağıtılıyor. Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları da, 2 bin 13 personelle 7/24 vatandaşların hizmetinde olmayı sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin gıda yardım kolisi ulaştırılırken, 5 bin kişiye iftarda sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

    NESLİHAN KONANÇ
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