Türkiye, yurt dışındaki Müslüman kardeşlerini bu yıl da unutmadı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'deki bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yolladı. Ramazan yardımları, yurt içinde de sürüyor... 81 şehirde, her gün çok sayıda aileye Ramazan paketleri dağıtılıyor. Kırklareli Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları da, 2 bin 13 personelle 7/24 vatandaşların hizmetinde olmayı sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin gıda yardım kolisi ulaştırılırken, 5 bin kişiye iftarda sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
NESLİHAN KONANÇ
NESLİHAN KONANÇ