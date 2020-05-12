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    • 12.05.2020 18:45
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    • 12.05.2020 18:45
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    'da arazi kavgası: 2 kişi öldü

    Son dakika haberi... 'ın ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında arazi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan da 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    Arazi kavgası kanlı bitti

    'ın ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan da 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
    Olay, bugün öğle saatlerinde Kuloğlu köyünde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce bir kavgada akrabalarının öldürülmesinden Daşdan ailesini sorumlu tutan Güngör ailesinden 3 kişi, ailenin evine silahla ateş açtı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ
    Daşdan ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine iki aile arasında yaşanan kavgada, amca çocukları (28) ve Ümit Daşdan (33) hayatını kaybetti.

    Ağır yaralanan İzzet Daşdan ise sağlık ekiplerince Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi. Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Gökhan Daşdan'ın Kağızman'daki bir köyde imam olduğu öğrendildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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