Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay, bugün öğle saatlerinde Kuloğlu köyünde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce bir kavgada akrabalarının öldürülmesinden Daşdan ailesini sorumlu tutan Güngör ailesinden 3 kişi, ailenin evine silahla ateş açtı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Daşdan ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine iki aile arasında yaşanan kavgada, amca çocukları Gökhan Daşdan (28) ve Ümit Daşdan (33) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan İzzet Daşdan ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi. Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Gökhan Daşdan'ın Kağızman'daki bir köyde imam olduğu öğrendildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.