Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.05.2020 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2020 17:05
    ABONE OL

    İş yerini kundaklamaya çalıştı! Kendini yaktı

    'da geçtiğimiz gece bir iş yerini kundaklamak isteyen şüpheli şahıs, kendini yaktı. İş yerinde hasar meydana gelirken, kaçan şüpheli ise olay yerine yakın trafik polislerince gözaltına alındı.

    İş yerini kundaklamaya çalıştı! Kendini yaktı

    'da, 10 Mayıs'ta bir iş yerini kundaklamak isterken kendini yakan şüphelinin olay anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iş yerinin önüne gelen zanlının, şişedeki benzini kapıya dökerek ateşe vermesi ve ardından ayakkabılarının alev alması yer alıyor.

    Kent merkezinde, 10 Mayıs'ta meydana gelen olayda, A.D. (24), Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kapısını, yanında şişeyle getirdiği benzini dökerek ateşe vermişti.

    İş yerinde hasar meydana gelirken, kaçan şüpheli ise olay yerine yakın trafik polislerince gözaltına alınmıştı.

    Haberler Yaşam İş yerini kundaklamaya çalıştı! Kendini yaktı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri