Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ineklerin tarlaya girmesi sonucu taşlı sopalı kavga çıktı.

10 KİŞİ YARALANDI

Olay, Çınar ilçesi Şeyhçopan ve Özyar köylüleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, ineklerin ekili tarlaya girmesi sonucu köylüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.