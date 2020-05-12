Belediye başkanı bile şaşkına döndü! Salgını fırsat bilip villa diktiler

Antalya'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında koronavirüs salgını sürecinde yapıldığı belirlenen kaçak villa, belediye tarafından mühürlendi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız." dedi.



Demre'ye bağlı Kekova Koyu'ndaki birinci derece doğal sit sınırları içinde korunması gereken kültür varlığı olan, yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu Koyun Adası'nın karşısına yapılan villa, Demre Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Demre'nin Üçağız Mahallesi'nde 1304 metrekarelik zilyetliği olan, içinde 1990 yapımı 98,50 metrekarelik ev ve zeytin ağaçları bulunan ancak yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu arazinin, mirasçıları tarafından İstanbul'da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi.