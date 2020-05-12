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    • Yaşam
    • 12.05.2020 09:43
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    • 12.05.2020 09:48
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    sürecinde ve nasıl etkilendi?

    Ülkemizde ve dünyada yayılmakta olan koronavirüs ve e büyük zararlar veriyor. Dr. Öğr. üyesi Haluk Saçaklı'nın yaptığı açıklamaya göre çocukların bilgisayar, televizyon başında geçirdikleri süre 6 saatten 12 saate çıktı. yapmalarını ve düzenli bir şekilde uyumalarını söyleyen Saçaklı egzersizin beyin hücrelerini yenilediğini de vurguladı.

    Pandemi sürecinde çocuklar ve gençlere dikkat

    Koronavirüs salgını sürecinde evden dışarı çıkamayan 20 yaş altı i ve ı bekleyen en büyük tehlikenin hareketsizlik olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı,"Çocukların, televizyon, bilgisayar, internet, ders çalışmak için hareketsiz geçirdikleri süre normalde 6 saatti şimdi uzaktan eğitim ile bu süre en az 12 saat oldu" dedi.

    15- 18 YAŞ ARALIĞINDA OLAN GENÇLER DİKKAT

    Türkiye'de 12-14 yaş aralığı erkek çocukların yüzde 41.4'ünün, kızlarda ise yüzde 69.9'unun hiç ve spor yapmadığına vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Haluk Saçaklı, "15-18 yaş aralığı erkek gençlerde de oran yüzde 44.6, kızlarda ise yüzde 72.5'e yükseliyor. Bu gençlerin bir süre daha evde kalacaklarını düşünürsek, egzersiz yapılmadığında, beyin yeterli oksijeni alamıyor ve kapasitesinin verimi düşüyor. Alınan bilgi yavaş işleniyor, bu durumda geç algılama, geç fark etme, çabucak unutma gibi yansımalarıyla fark ediliyor" diye konuştu.

    "EGZERSİZ KESİNLİKLE YAPILMALI"

    Azalmış enerji tüketiminin, çocuklarda ve gençlerde obezitenin gelişimini çok hızlı artıracağına değinen Saçaklı şunları söyledi: "Egzersiz imkânları evde de olsa kesinlikle yapılmalı. Bu şekilde egzersiz ile yeni sinir hücreleri oluşturan faktörler uyarılmalı. Oluşan bu yeni hücreler eski beyin hücrelerinin birbirleriyle olan ilişkisini kuvvetlendirsin"

    EGZERSİZ NE KADAR VE NASIL YAPILMALI?

    Haftada en az 3, en çok 5 sıklıkla; 30 ile 60 dakika arasında egzersiz planlanması gerektiğini belirten Saçaklı, "Nefes nefese kalmadan aktivite yapılmalı. Bacak ve kol kaslarının aktif olduğu egzersizler tercih edilmeli. Gövde esnekliği ön plana çıkarılmalı. , vücutlarını kontrol etmeyi öğrenmeliler" şeklinde konuştu


    "STRESLERİ AZALACAK"

    Egzersiz yapıldığında psikolojik olarak rahatlanacağını belirten Saçaklı, "Ders yorgunlukları azalacak, stresleri azalacak, stresin neden olduğu tüm olumsuzlar ortadan kalkacak, verimli ders çalışmaları sağlanacak, iyi ve kaliteli uyuyacaklar, iştahları azalacak" dedi.

    Haberler Yaşam Pandemi sürecinde çocuklar ve gençler nasıl etkilendi?
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