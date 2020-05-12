Rum eşinden çocuğu olan Türk baba adalet arıyor. Yıllardır mücadele veriyor. Güney Kıbrıs'ta 17 yıldır yaşayan Erkan Bozkurt (32) Pani (36) adında Rum ile evlendi. Çiftin çocukları dünyaya geldi.

Vatandaşlık başvurusu çoğu kez reddedilen Bozkurt, Türk olduğu için vatandaşlık başvurusunun kabul edilmediğini iddia etti. Baba, "Uzun yıllardır bir mücadele veriyoruz. Eşim Pani'nin görüşmediği kişi kalmadı.

Ama bir sonuç elde edemedik. Rumlar, beni baba olarak kabul etmedi, çocuklarımın babası olduğumu resmi evraklarda gösteremiyorum. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yardım bekliyorum" dedi.