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    • Yaşam
    • 12.05.2020 Gazete
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    ’ta aile dramı! çocuğunun babası olduğunu kanıtlayamıyor

    ’ta , bir kadın ile evlendi. Türk olduğu için vatandaşlık verilmedi. Yıllardır çocuğunun babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

    Baba dram!

    Rum eşinden çocuğu olan Türk baba adalet arıyor. Yıllardır mücadele veriyor. 'ta 17 yıldır yaşayan (32) Pani (36) adında ile evlendi. Çiftin çocukları dünyaya geldi.

    Vatandaşlık başvurusu çoğu kez reddedilen Bozkurt, Türk olduğu için vatandaşlık başvurusunun kabul edilmediğini iddia etti. Baba, "Uzun yıllardır bir mücadele veriyoruz. Eşim Pani'nin görüşmediği kişi kalmadı.

    Ama bir sonuç elde edemedik. Rumlar, beni baba olarak kabul etmedi, çocuklarımın babası olduğumu resmi evraklarda gösteremiyorum. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yardım bekliyorum" dedi.

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