Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu