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    • 12.05.2020 06:46
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    • 12.05.2020 06:49
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    'den son dakika açıklaması: Sıcaklıklar artıyor | 12 Mayıs

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlarımıza 'den beklenen açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor." denildi. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? Yağmurlu hava yurdu terk etti mi? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde hava durumu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 17°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 16°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 14°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 17°C, 34°C

    Parçalı ve az bulutlu



    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 16°C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 17°C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 15°C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 12°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 14°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 17°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 13°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 9°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 10°C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 9°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 12°C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 12°C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 8°C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 13°C, 35°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 7°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 16°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 11°C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 13°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT 10°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 12°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 0°C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS -3°C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 11°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 7°C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 9°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MARDİN 13°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 11°C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ŞANLIURFA 15°C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu
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