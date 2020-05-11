



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu