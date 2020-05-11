





Diyarbakır'da öğle saatlerinde trafik kazasından dolayı tartışan 2 aile iftar saatinde karşı karşıya geldi tarafların silahlı kavgası daha sonra hastane acilinde devam etti. Olylarda 1 kişi ölürken, 5 kişi ağır yaralandı.

