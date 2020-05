BİR AYET

Kim Peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik." (Nisâ-80)



BİR HADİS

Peygamberimiz (sav), "Allah ve Resulü'nü diğer şeylerden fazla sevmeyen kimse imanın hazzına eremez" deyince Hz. Ömer, "Ey Allah Resulü! Kendim hariç seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum" demiş. Hz. Peygamber de "Olmadı ya Ömer!" demişti. Hz. Ömer, "O halde seni kendimden de çok seviyorum" deyince Resulullah "Şimdi oldu ey Ömer" buyurdu. (Buhári, İman, 9; Müslim, İman,15)



BİR SEVAP



Peygambere Salatu Selam getirmek

"Kim Hz Peygamber (sav)'e bir salat getirirse Allah ona on salat getirir, on günahı silinir, on derece yükseltilir."