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    • Yaşam
    • 12.05.2020 15:51
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    • 12.05.2020 15:51
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    'un Bucak ilçesinde in testi pozitif çıktı! Belde da

    Son dakika haberi... 'un Bucak ilçesinde ya alınan beldede, yeni tip (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan in temas ettiği kişiler de tespit edildi. Hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla dün giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan beldede, karantina süreci devam ediyor.

    Berberin testi pozitif çıktı! İlçede panik

    Valiliğince, dün il genelindeki tüm lerde Kovid-19 testi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berberlik yapan A.T'nin test sonucu pozitif çıktı.

    Salgın hastalık ekibinin yaptığı çalışmada A.T'nin beldede aralarında tıraş ettiği vatandaşların da yer aldığı 150 kişiyle temasta bulunduğu belirlendi.

    Bucak Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen berber A.T'nin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla dün giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan beldede, süreci devam ediyor.

    Bu arada, Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Niyazi Bülbül tarafından faaliyete başlayan tüm berberlere koruyucu yüz maskesi siperlik dağıtıldı.

    Test sonucu pozitif çıkan berberle temas eden Belediye Başkanı Gökçe, Sönmez ve Bülbül'e de Kovid-19 testi yapılarak, evde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

    Haberler Yaşam Burdur'un Bucak ilçesinde berberin koronavirüs testi pozitif çıktı! Belde karantinada
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