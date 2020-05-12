Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası giriş çıkış yasağı olan iller ve seyahat yasağı kalkan iller arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'dan çıkış serbest mi? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram ziyareti yapmak isteyen kişiler, şehirler arası giriş çıkış yasakları nedeniyle bunu yapıp yapamayacağını öğrenmek istiyor. Bu nedenle seyahat yasağı kalkan iller hangileri sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre, 9 ilde daha yasak kalktı. Daha önce 7 ilde yasak kaldırılmıştı. İşte, yasak kapsamında olan iller!

SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağının kaldırılmasına ilişkin genelge yayınlandı. Buna göre; Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.