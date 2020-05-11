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    • Yaşam
    • 11.05.2020 Gazete
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    Suruç'ta dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor: Mama ve bez yetiştiremiyoruz

    'nın Suruç ilçesinde yaşayan , dördüz bebek dünyaya getirdi. Ancak yavrularına mama ve bez yetiştiremediğini söyledi. Yardım istedi...

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    Şanlıurfa Suruç'ta yaşayan Mustafa (27) ve (23) çifti, 3 ay önce dördüz bebekleri olmasıyla büyük sevinç yaşadı. Ancak 7 aylıkken doğan yavrular, iki ay kuvözde kalak zorunda kaldı.



    AYLIK MASRAFLARI 2 BİN 500 LİRA
    Baba Mustafa Caymaz, evlatlarına mama ve bez yetiştiremediklerini anlattı. Yardım çağrısı yaptı. Anneler Gününde sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan Fatma Caymaz ise şu ifadeleri kullandı: Bebeklerimiz, prematüre ve gelişimlerini tamamlayamadıkları için vitamin takviyesi gibi bazı ilaçlar kullandırmak zorundayız. Aylık masrafları 2 bin 500 lirayı buluyor. Yetkililerden bebeklerimin bakımı için destek talep ediyorum, eşim işsiz olduğu için 4 çocuğa bakmak çok zor. Bu yüzden kayınvalidemin evinden ayrılarak, babamın evine geçici olarak yerleştim.
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