Şanlıurfa Suruç'ta yaşayan Mustafa (27) ve Fatma Caymaz (23) çifti, 3 ay önce dördüz bebekleri olmasıyla büyük sevinç yaşadı. Ancak 7 aylıkken doğan yavrular, iki ay kuvözde kalak zorunda kaldı.
AYLIK MASRAFLARI 2 BİN 500 LİRA
Baba Mustafa Caymaz, evlatlarına mama ve bez yetiştiremediklerini anlattı. Yardım çağrısı yaptı. Anneler Gününde sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan Fatma Caymaz ise şu ifadeleri kullandı: Bebeklerimiz, prematüre ve gelişimlerini tamamlayamadıkları için vitamin takviyesi gibi bazı ilaçlar kullandırmak zorundayız. Aylık masrafları 2 bin 500 lirayı buluyor. Yetkililerden bebeklerimin bakımı için destek talep ediyorum, eşim işsiz olduğu için 4 çocuğa bakmak çok zor. Bu yüzden kayınvalidemin evinden ayrılarak, babamın evine geçici olarak yerleştim.
AYLIK MASRAFLARI 2 BİN 500 LİRA
Baba Mustafa Caymaz, evlatlarına mama ve bez yetiştiremediklerini anlattı. Yardım çağrısı yaptı. Anneler Gününde sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan Fatma Caymaz ise şu ifadeleri kullandı: Bebeklerimiz, prematüre ve gelişimlerini tamamlayamadıkları için vitamin takviyesi gibi bazı ilaçlar kullandırmak zorundayız. Aylık masrafları 2 bin 500 lirayı buluyor. Yetkililerden bebeklerimin bakımı için destek talep ediyorum, eşim işsiz olduğu için 4 çocuğa bakmak çok zor. Bu yüzden kayınvalidemin evinden ayrılarak, babamın evine geçici olarak yerleştim.