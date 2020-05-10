DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde (Erzurum, Kars ve Ardahan) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM 0°C, 12°C

Çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı