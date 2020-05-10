Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.
EDİRNE 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.
DENİZLİ 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.
ADANA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.
ANKARA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.
BOLU 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.
AMASYA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Çok bulutlu sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde (Erzurum, Kars ve Ardahan) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM 0°C, 12°C
Çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
VAN 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.
DİYARBAKIR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı