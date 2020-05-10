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    • 10.05.2020 07:21
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    | Meteorolojiden 7 ile kritik uyarı! Sağanak geliyor | 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, ve ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Hangi illerimizde hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.

    EDİRNE 9°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 11°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 8°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 11°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.

    DENİZLİ 12°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 13°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 11°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 11°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.

    ADANA 17°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA 16°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 16°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA 6°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.

    ANKARA 6°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 4°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 7°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.

    BOLU 2°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 8°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 2°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 8°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Orta Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.

    AMASYA 5°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 8°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT 4°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 11°C, 16°C
    Çok bulutlu sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde (Erzurum, Kars ve Ardahan) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

    ERZURUM 0°C, 12°C
    Çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS 2°C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MALATYA 5°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    VAN 9°C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 10 Mayıs 2020 Pazar hava durumu.

    DİYARBAKIR 10°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MARDİN 12°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT 11°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA 13°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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