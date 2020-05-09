Bizi dünyaya getiren ve her türlü zorluğa katlanarak bizi büyüten annelerimizin günü, Anneler Günü yarın pek çok ülkede kutlanacak. Bilindiği üzere Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu özel günde annelerine birbirinden güzel sözleri söylemek ya da uzakta olduğu için mesajla göndermek isteyenler kısa, güzel, uzun ve anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Anneler Günü'ne dair merak edilenler...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

-Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

-Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

-Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.