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    Günlük burç yorumları – 10 Mayıs 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 10 Mayıs 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    KOÇ: Bugün , mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.

    BOĞA: Bugün manevi duygularınızın sizin maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşk konusunda; Kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

    İKİZLER: Aile aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.

    YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabıra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda biraz gerilemeler olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönmede risk almaktan sakınmalısınız.

    ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.

    BAŞAK: Manevi duygularla hareket edeceğiniz için, atacağınız her adım, size yoğun başarıların ilk adımlarını verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz.. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

    TERAZİ: Bu dönem, eğlenceli ve sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal ve akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, sizi önemli konumlarda kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.

    AKREP: Maddi konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz.. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir. Beslenmenize dikkat.

    YAY: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz.. Doğru mantıklarla, olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

    OĞLAK: Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. . Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

    KOVA: Yeniliklere ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren parasal gelirlerinizin devamını sağlamak adına parasal kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

    BALIK: Ailenizin maddi kazançlarınıza katkısı olacak. Aile bireylerinizle yapacağınız ortak kazanç birliği içindesiniz. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek. Kendinizden yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.
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