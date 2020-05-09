Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları Ukrayna'da son hızla artmaya devam ediyor. 2 aydır karantina uygulamasının yapıldığı Ukrayna'da, vaka sayıları 15 bine yaklaştı. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki koronavirüs vakası 14 bin 710'a, can kaybı 375'e ve iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 706'ya yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Ukrayna'ya gönderdiği yardım malzemeleri dün Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Ukrayna'ya teslim edildi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, sosyal medya hesabından yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada Türkçe ve Ukraynaca açıklama yaptı. Türkçe olarak "Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanan bakan Ukraynaca açıklamasında, "Türkiye tarafından Ukrayna'ya, 150 bin maske, çok sayıda koruyucu ekipman ve dezenfektandan oluşan insanı yardım yollandı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Sağlık Bakanlığından oluşan personelimizle beraber havaalanında karşıladık." ifadelerini kullandı.