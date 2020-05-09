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    • 09.05.2020 14:12
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    • 09.05.2020 14:12
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    'dan 'ye Türkçe teşekkürü

    ülke genelinde yeni tip (Covid-19) vaka sayısının 15 bine yaklaştığını duyururken, 'nin yaptığı yardımla ilgili de Türkçe bir teşekkür mesajı yayınladı.

    Ukrayna'dan Türkiye'ye Türkçe teşekkür

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları 'da son hızla artmaya devam ediyor. 2 aydır karantina uygulamasının yapıldığı Ukrayna'da, vaka sayıları 15 bine yaklaştı. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki koronavirüs vakası 14 bin 710'a, can kaybı 375'e ve iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 706'ya yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    TÜRKÇE TEŞEKKÜR
    'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Ukrayna'ya gönderdiği yardım malzemeleri dün 'na ait bir uçakla Ukrayna'ya teslim edildi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, sosyal medya hesabından yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada Türkçe ve Ukraynaca açıklama yaptı. Türkçe olarak "Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanan bakan Ukraynaca açıklamasında, "Türkiye tarafından Ukrayna'ya, 150 bin maske, çok sayıda koruyucu ekipman ve dezenfektandan oluşan insanı yardım yollandı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Sağlık Bakanlığından oluşan personelimizle beraber havaalanında karşıladık." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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