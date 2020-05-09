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    • 09.05.2020 15:32
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    • 09.05.2020 15:32
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    Son dakika: 'da can pazarı! Son anda kurtarıldılar

    Karasu'da Suriyeli iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan kişiler son anda kurtarıldı.

    O ilimizde can pazarı! Son anda kurtarıldılar

    'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı.



    Karasu Yalı Mahallesi 154. Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 05.30 sıralarında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 2 aile olmak üzere 2 baba, 2 anne ve 4 çocuğu itfaiye merdiveni ile kurtardı.

    Dumandan etkilenen 4 çocuk 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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