Kırılan merdivenin sepetindeki iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan iki itfaiyeci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.