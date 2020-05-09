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    • 09.05.2020 22:50
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    • 09.05.2020 22:50
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    'da e yüzmeye giden doktor kayboldu

    ’nın Gazipaşa ilçesinde evinden e girmek üzere çıkan doktor 'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ekipler arama çalışamalarından Bican’ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulundu ancak kendisine rastlanmadı.

    Denize giren doktor kayboldu

    'nın Gazipaşa ilçesinde evinden e girmek üzere çıkan doktor 'dan 2 gündür haber alınamıyor.

    Anne ve babasıyla yaşayan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican, evden denize gireceğini belirterek ayrıldı.

    Kendisinden 2 gündür haber alamayan ailesinin kayıp ihbarı üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Komutanlığı, Bican'ın denize girdiği öne sürülen Pazarcı Mahallesi'ndeki Kızılin sahilinde arama yaptı.

    Aramada Bican'ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulundu ancak kendisine rastlanmadı.

    Alanya Sahil Güvenlik ekiplerinin yarın arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

    Bican'ın bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanındaki işinden ayrıldığı öğrenildi.

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