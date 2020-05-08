Vefatından sonra kendi medresesine defnediliyor. Yaklaşık 30 parça menkulünü vakfetmiştir. İnsan yetiştirmek üzere bir medrese inşa etmiştir. Burada da kendisi hocalık yaparak kimseden bir beklenti içine girmeden, kimseden maaş beklemeden Allah rızası için talebe yetiştirmiştir. Takke yapıp sattığı için de Takkeci Sinan Hoca olarak ismi kalmıştır. Yattığı yerde Sinan Efendi Medresesi adı altında bir medrese inşa edip talebe yetiştirir. Vakıf malıdır. Vakıflar Kanunu'yla birlikte orası da satılır. Yol genişletme çalışması kapsamında medrese yıkılır, medresenin belli bir kısmı kamulaştırılarak satılır. Şahsa devredilir. Maalesef yapılan medresenin altında kalır. Şu an kabrinin üzerine bir bina inşa edilmiştir. Son hali budur. Olmaması gereken bir tablodur" dedi.