Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ayı ne zaman bitecek?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

-Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak

-Sahur Yapmak

-Faziletine İnanarak Oruç Tutmak

-Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak

-İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek

- Teravih Namazı Kılmak

- İhlası Muhafaza Etmek

- Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek

- Teheccüt Namazı Kılmak

-Dua Etmek

- Tevbe ve İstiğfar Etmek

- Salat-u Selamı Çoğaltmak

- Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek

- Son On Gün İtikafa Girmek

-Zekat ve Fitre Vermek