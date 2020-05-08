Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ayı ne zaman bitecek?

Ramazan ayı ne zaman bitecek? Bugün orucun kaçıncı günü? 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Ramazan ayı ne zaman bitecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bugün orucun kaçıncı günü sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.
BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?
Bugün oruç ibadetinin 15. günündeyiz. Tutacağımız 30 günlük Ramazan orucunu yarılamış bulunuyoruz.
RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan ayı 23 Mayıs Cuma günü bitecek. Son oruç 23 Mayıs günü tutulacak
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
-Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak
-Sahur Yapmak
-Faziletine İnanarak Oruç Tutmak
-Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak
-İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek
- Teravih Namazı Kılmak
- İhlası Muhafaza Etmek
- Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek
- Teheccüt Namazı Kılmak
-Dua Etmek
- Tevbe ve İstiğfar Etmek
- Salat-u Selamı Çoğaltmak
- Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek
- Son On Gün İtikafa Girmek
-Zekat ve Fitre Vermek
RAMAZANDA OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE TESBİH ZİKİRLERİ
Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.
Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.
Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)
Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)