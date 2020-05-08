Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü hediye fikirleri

Bizi dünyaya getirmekle kalmayıp her zaman koruyup kollayan annelerimizin günü için az bir zaman kaldı. 2020 Anneler Günü yaklaşırken en çok sorulan soru Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı oluyor? Anneler Günü için farklı hediye alternatifi düşünenler de internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Corona virüsten dolayı uzakta kaldığımız annelerimiz için de çiçek siparişi verme düşüncesi ön plana çıkıyor. Peki Anneler Günü'nde çiçekçiler hizmet verecek mi?
2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü kutlanıyor. 2020 Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs tarihine denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen "Anneler Günü" unutulmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
ÇİÇEK
Bir kadını mutlu edebilecek yegane şeylerden biri olan çiçek, en anlamlı Anneler Günü hediyeleri arasında. İnternet üzerinden ya da size yakın bir dükkandan satın alabileceğiniz çiçekler, bütçenizi de zorlamayacaktır.
BAHÇE MALZEMELERİ
Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.
NOSTALJİK ÜRÜNLER
Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.
Diğer hediye önerileri:
-Bir kutu çikolata
-Nevresim takımı
-Şık bir saat
-Birlikte kurabiye yapabilirsiniz
-Bir demet çiçek ve küçük bir öpücük
-Annenize bırakabileceğiniz bir not bile onu mutlu etmeye yeter
-Güneş gözlüğü
-Güzel bir çanta
-Şık bir kıyafet