Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü hediye fikirleri

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ



ÇİÇEK



Bir kadını mutlu edebilecek yegane şeylerden biri olan çiçek, en anlamlı Anneler Günü hediyeleri arasında. İnternet üzerinden ya da size yakın bir dükkandan satın alabileceğiniz çiçekler, bütçenizi de zorlamayacaktır.



BAHÇE MALZEMELERİ



Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ



Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.



NOSTALJİK ÜRÜNLER



Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.



Diğer hediye önerileri:

-Bir kutu çikolata

-Nevresim takımı

-Şık bir saat

-Birlikte kurabiye yapabilirsiniz

-Bir demet çiçek ve küçük bir öpücük

-Annenize bırakabileceğiniz bir not bile onu mutlu etmeye yeter

-Güneş gözlüğü

-Güzel bir çanta

-Şık bir kıyafet