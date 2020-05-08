Anneler Günü’nde çiçekçiler açık mı? En güzel Anneler Günü mesajları…

Her hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağından dolayı Anneler Günü'nü nasıl kutlayacağını düşünenler çiçekçilerin de açık olup olmadığını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Çiçek dükkanlarının hizmet verip vermeyeceği sorgulanırken, annesi yanında olmayanlar online olarak nasıl çiçek siparişi vereceklerini düşünüyor. Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çiçek siparişi verilebilecek mi? Sorularının yanıtını ve en güzel Anneler Günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 23 il ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının esaslarını içeren genelgeyi valiliklere gönderdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanacak istisnaların yer aldığı genelgede, 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen 'Anneler Günü'ne özel yer ayrıldı. Çiçek satan iş yerleri de cumartesi ve pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
EN GÜZEL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
-Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
-Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem...
-Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.
-Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!
-Anne, doğduğumdan beri, hayatımla ilgili aldığın tüm kararlar ve mükemmel dokunuşlar için sana borcumu asla ödeyemem. Bu özel günde, tüm fedakârlıklarını ne kadar takdir ettiğimi bilmeni istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!
-Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
-Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.
-İnsan sevinince annesine koşar, korkunca anne diye yardım ister, sevgiyi ilk anneden öğrenir. Ben de sevgiyi hayatı önde senden öğrendim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
-Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
-Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.
-Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.
-Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!