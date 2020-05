Anneler Günü’nde çiçekçiler açık mı? En güzel Anneler Günü mesajları…

EN GÜZEL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI



-Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

-Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem...

-Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.

-Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!

-Anne, doğduğumdan beri, hayatımla ilgili aldığın tüm kararlar ve mükemmel dokunuşlar için sana borcumu asla ödeyemem. Bu özel günde, tüm fedakârlıklarını ne kadar takdir ettiğimi bilmeni istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!