Mersin'de hastanede işçi olarak çalışan Ahmet Yedan (49), Coronavirüs'e yakalandı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Tam 21 gün ölümle savaştı. Doktorlar 3 seans plazma tedavisi uyguladı.

Bu şekilde hastalığı yenip normal odaya alındı. Mucize eseri iyileşen Yerdan ise şu ifadeleri kullandı: "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi doktorum yanımda. Eskiden doktoru nerede görecektik. Hemşireler, hasta bakıcılarımız her gün gelip ilgileniyor. Allah hepsinden razı olsun."

Uzm. Dr. Aydın Karahan, "Bugün Ahmet Yerdan'ın 2'nci testi de negatife döndü. Yakında taburcu edeceğiz" dedi.