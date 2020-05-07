Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi 2020

Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı için araştırmalar şimdiden başladı. Corona virüs salgınıyla mücadeleden dolayı Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle olamayacak olmanın hüznü varken Kurban Bayramı'nda da kurban kesip kesilemeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki Kurban Bayramı 2020 yılında hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet'in yayınladığın dini takvimi sizler için derledik. 2020 Kurban Bayramı tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020 KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor. 31 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 3 Ağustos günü son bulacak. Kurban Bayramı tatil günleri ise henüz belli değil. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
DİYANET DİNİ TAKVİMİ
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.