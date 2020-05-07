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    • 07.05.2020 16:56
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    • 07.05.2020 16:56
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    Kurban Bayramı ne zaman?

    Mübarek Ramazan ayı idrak edilirken Ramazan Bayramı tarihinin merak edilmesinin yanı sıra Kurban Bayramı’nın da ne zaman olduğu merak edilmeye başladı. Diyanet dini takvimi internet üzerinden sıkça sorgulanırken arama sorgusu da sürüyor. Müslüman aleminin kurban kesme ibadetini yerine getirdiği Kurban Bayramı 2020 yılında hangi tarihe ve güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte İslam dünyasında yeri büyük olan Kurban Bayramı’na ilişkin bilgiler…

    Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi 2020

    Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı için araştırmalar şimdiden başladı. Corona virüs salgınıyla mücadeleden dolayı Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle olamayacak olmanın hüznü varken Kurban Bayramı'nda da kurban kesip kesilemeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki Kurban Bayramı 2020 yılında hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet'in yayınladığın dini takvimi sizler için derledik. 2020 Kurban Bayramı tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2020 KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor. 31 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 3 Ağustos günü son bulacak. Kurban Bayramı tatil günleri ise henüz belli değil. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

    Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
    Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
    Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
    Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
    Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

    DİYANET DİNİ TAKVİMİ

    Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
    Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
    Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
    Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
    Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
    Aşure Günü 29 Ağustos 2020
    Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

    KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

    Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
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