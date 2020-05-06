



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da geceye kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.