Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.05.2020 11:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2020 11:18
    ABONE OL

    : 'den 'daki 4 il için uyarısı | 6 Mayıs

    haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Sağanağın etkili olacağı Bölgesi'ndeki illerden Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır için ile su baskını uyarısında bulunuldu. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısı ve yurt genelinde hava durumu tahmini.



    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

    Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da geceye kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.



    Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette esecek.

    Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Erzurum ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 11 derece kaydedildi.



    Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 20, Iğdır'da 18, Erzincan'da 16, Ağrı'da 15, Kars'ta 14, Ardahan ve Erzurum'da 12 derece olması bekleniyor.



    Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da geceye kadar metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiğinden, ilgililer ve vatandaşların olası sel, su, baskını, taşkın ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı dikkatli davranması gerekiyor.

    Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Anadolu'daki 4 il için sel uyarısı | 6 Mayıs hava durumu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri