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    • 06.05.2020 07:14
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    'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 6 Mayıs (Bugün hava nasıl olacak)

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye genelinde devam eden sağanak yağışlar çarşamba günü de devam edecek. Buna göre yarın yurdun doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Hangi illerimizde hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak ile Batman ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yerel yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, 6 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu bölgelerde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) ile Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı ve metrekareye 20-50 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    MARMARA
    Parçalı, doğusu çok bulutlu, ilk saatlerde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 9°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 12°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ 8°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 10°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 11°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA 9°C, 24°C
    Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 14°C, 27°C
    Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 15°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    HATAY 13°C, 23°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA 5°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 7°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANKIRI 6°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA 8°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 6°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE 9°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU 8°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK 12°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA 12°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    SAMSUN 12°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    TOKAT 11°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    TRABZON 13°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ERZURUM 5°C, 12°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KARS 6°C, 15°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    MALATYA 10°C, 20°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN 8°C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR 10°C, 18°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    MARDİN 12°C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    SİİRT 12°C, 17°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ŞANLIURFA 14°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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