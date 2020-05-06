Anneler Günü ne zaman 2020! Bu pazar Anneler Günü mü?

Dünyaya gelmemize vesile olan, tüm zorluklara bizim için göğüs geren, düştüğümüzde kaldıran, her daim gücünü arkamızda hissettiren annelerimize ne alsak azdır. Emeğinin ödeşilemeyeceği annelerimizi sadece bir gün değil her gün mutlu etmeliyiz. Peki 2020 yılında Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? Corona virüsten dolayı annenizle görüşemeyecek olsanız da mesajlarınızla ve göndereceğiniz hediye ile onu çok mutlu edebilirsiniz. Peki Anneler Günü tarihte ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte merak edilenler…
ANNELER GÜNÜ 2020 YILINDA HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü'nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da Anneler Günü mayıs ayının ikinci Pazarı gününde kutlanmaktadır. Ülkemizde 2020 Anneler Günü 10 Mayıs 2020 Pazar Günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
ÇİÇEK
Çiçek anneleri en çok mutlu eden klasik hediyelerden biridir. Corona virüs salgınından dolayı annesinin yanına gidemeyenler online olarak çiçek siparişi vererek annelerine sürpriz yapıp onu çok mutlu edebilirler.
BAHÇE MALZEMELERİ
Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.
NOSTALJİK ÜRÜNLER
Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.
PARFÜM
Kokular annelerin vazgeçilmezlerinden biri. Siz de annenize özellikle bahar ve yaz aylarında severek kullanabileceği çiçek kokulu bir parfüm alabilirsiniz. Farklı kokular seviyorsa onları da tercih edebilirsiniz, bu hediyeye mutlu olacaktır.
ŞAL
Şık bir görünümün en önemli parçalarından biri de şal. Annenizin tarzına uygun bir fular veya şal tercih ederek güzel görünmesinin yanı sıra ona bir hatıra da vermiş olursunuz. Taktıkça sizi hatırlayacağı bir aksesuarı olacaktır.
YEMEK
Dışarı çıkamıyor olsanız da annenize ellerinizle güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Ellerinizle yaptığınız bir pasta ya da kek de en güzel hediyelerden biri olacaktır. Anneleriniz el emeği ürününüzü görünce çok sevinecek ve gururlanacaktır.