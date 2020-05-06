Anneler Günü ne zaman 2020! Bu pazar Anneler Günü mü?

ŞAL

Şık bir görünümün en önemli parçalarından biri de şal. Annenizin tarzına uygun bir fular veya şal tercih ederek güzel görünmesinin yanı sıra ona bir hatıra da vermiş olursunuz. Taktıkça sizi hatırlayacağı bir aksesuarı olacaktır.



YEMEK

Dışarı çıkamıyor olsanız da annenize ellerinizle güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Ellerinizle yaptığınız bir pasta ya da kek de en güzel hediyelerden biri olacaktır. Anneleriniz el emeği ürününüzü görünce çok sevinecek ve gururlanacaktır.