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    • 07.05.2020 07:22
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    | 'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 7 Mayıs hava durumu (Bugün hava nasıl olacak)

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ege, Batı , , Batı ve Orta , 'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Hangi illerimizde hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu.

    Yapılan son tahminlere göre, yarın birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdumuz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 7 Mayıs Türkiye geneli il il hava durumu raporu...

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ile Aydın'ın iç kesmlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 10°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 9°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    KOCAELİ 11°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DENİZLİ 14°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR 15°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 14°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 10°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 16°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 18°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 16°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA 9°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 11°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI 9°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 11°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 11°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 9°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    DÜZCE 12°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    KASTAMONU 8°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 12°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 9°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 13°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT 8°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    TRABZON 11°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 3°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 3°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 8°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN 8°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 8°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MARDİN 10°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    SİİRT 10°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA 13°C, 29°C
    Parçalı bulutlu
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 7 Mayıs hava durumu (Bugün hava nasıl olacak)
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