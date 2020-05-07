EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı