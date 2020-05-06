Mersin'de, 28 Nisan tarihinde trafikte kavga çıktı. Estetisyen Feride K, kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K, trafikte baba ile kızının sopalı saldırısına uğradı. Kadınların kafasına sopayla vuran Ali G. ve kızı Fehime G. ifadelerinin ardından serbest kaldı. Olayın şokunu halen yaşadıklarını vurgulayan Feride K. "Biz darp raporu aldık. Gücümüz yetmediği halde bizi sopa ile darp eden bir adam var karşımızda. Biz adalet istiyoruz" derken Hilal K. "Burada başta kadına şiddet var. Şahısların gerekli cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Dayak yiyen kadınlar avukat tuttu.
SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ
Kadına şiddetin artık durmasını isteyen Dilara K. ise şöyle konuştu: Biz sokağa çıkarken artık korkuyoruz. Erkeklerin her alanda şiddetine maruz kalıyoruz. Bu yaşadığımız olay hem erkek hem de kadının kadına şiddeti. Artık kadına her türlü şiddetin durmasını istiyoruz.
Dayak yiyen kadınlar avukat tuttu.
SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ
Kadına şiddetin artık durmasını isteyen Dilara K. ise şöyle konuştu: Biz sokağa çıkarken artık korkuyoruz. Erkeklerin her alanda şiddetine maruz kalıyoruz. Bu yaşadığımız olay hem erkek hem de kadının kadına şiddeti. Artık kadına her türlü şiddetin durmasını istiyoruz.