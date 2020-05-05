En güzel Hıdırellez mesajları sözleri! Arkadaşlara aileye Hıdırellez mesajları kısa uzun sözleri!

Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin günden güne unutulup kaybolması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının yaşatılması, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarılması konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi dileği milletimizin Hıdrellez Bayramını kutlar, saygılar sunarım.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

Yaz dileğini tahtaya. Bu hafta olmazsa olur haftaya. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.