Hıdırellez dilek duası nedir? Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır?

2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez'in neden ve nasıl kutlandığına dair bilgiler merak edilerek internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Her yıl Hıdırellez zamanı geniş kutlamalar yapılırken bu yıl corona virüs salgınıyla mücadeleden dolayı mümkün olmayacak. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiğine de inanılan 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdırellez gelenekleri de yerine getirilecek. Hastalıklardan korunulduğuna inanıldığı için ateşten atlama geleneği de sürdürülüyor. Peki Hıdırellez gecesi nası dilek dilenir, Hıdırellez dilek duası nasıl okunur? İşte yanıtı…
HIDIRELLEZ GECESİ NASIL DİLEK DİLENİR?
5 mayıs perşembe günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.
Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2016 cuma sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.
Hıdırılezde yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.
Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.
Hıdırellez dilek duası şöyledir;
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
HIDIRELLEZ GÜNÜNÜN SABAHI NELER YAPILIR?
Hıdırıllezde sabah ilk iş yapılması gerekenlerin başında gül ağacının dibine gitmek vardır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır.
Hıdırellez günü sabahında erkenden kalkılıp kapıların açılması da bir adettir. Bu sayede hane halkı Hızırın dağıttığı bereket ve bolluktan nasiplendiği gibi evdeki bekarlara da güzel kısmetler çıkar.
Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır'ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.
HIDIRELLEZDE NELER YAPILMAZ?
Hıdırellezde neler yapılır sorusunun yanında bir neler yapılmaz kısmı vardır. Eskiden beri süre gelen batıl diyebileceğimiz bir takım 'yapılmaması' gerekenler vardır. Bunlar şöyle;
*5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.
*Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz.
*Hıdırıllez günü çamaşır yıkanmaz, ev temizlenmez ve iş yapılmaz. O günün bayram gibi olması ve çalışılmaması gerekir.