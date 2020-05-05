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    • Yaşam
    • 05.05.2020 Gazete
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    Anestezi teknikeri 'ın cinayet şüphelisi doktor tahliye edildi

    'da anestezi teknikeri ’ın cinayet şüphelisi uzman doktor , tahliye edildi. Genç kadının annesi baygınlık geçirdi...

    Hakim bu ne!
    Ankara'da anestezi teknikeri (25), geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. 'ın, evinde ölü bulundu. Genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları vardı.

    Tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, 5'inci 'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Dün görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.



    Karara isyan eden Ayşe Karaman'ın annesi ," Kızım öldürüldü, adalet istiyorum" diye konuştu.



    Özgür Tarhan






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