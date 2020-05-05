Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, evinde ölü bulundu. Genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları vardı.
Karara isyan eden Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman," Kızım öldürüldü, adalet istiyorum" diye konuştu.
Özgür Tarhan
Tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Dün görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Karara isyan eden Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman," Kızım öldürüldü, adalet istiyorum" diye konuştu.
Özgür Tarhan