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    • 04.05.2020 11:35
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    Son dakika: ’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

    Son dakika haberi... Anestezi teknikeri ’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada beklenen Kurumu raporu dava dosyasına girdi. Raporda, genç kadının ölüm nedeninin “anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana gelmiş olduğu” tespiti yapıldı. Ancak raporda Karaman’ın ilacı kendisinin mi aldığı yoksa bir hekim tarafından mı verildiğinin anlaşılamadığı belirtildi. Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı , adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

    Beklenen rapor dosyaya girdi!

    Anestezi teknikeri , 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor 'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme dosyaya ilişkin Kurumundan rapor alınmasına karar vermişti. Beklenen rapor dava dosyasına girdi.

    ÖLÜM NEDENİ ANESTEZİK MADDE
    Hürriyet'in haberine göre raporda Ayşe Karaman'ın ölümünün anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana gelmiş olduğu" tespiti yapılarak, "Propofol aneztezide kullanılan bir ilaç olup aynı zamanda kötüye kullanılmasının da mümkün olduğu, uygulamalarına göre bu ilacın eczanelerde satışının yapılmadığı sadece sağlık kuruluşlarına verildiği, kişilerin ve sağlık personelinin bu ilacı satın alamadığı, dolayısıyla bu ilacın verildiği kuruluşun dışına çıkartılmasının uygun olmadığı, ayrıca hekim ifadesinde belirtildiği üzere propofolun enjektör içinde taşınmasının da tıbben uygun olmadığı" belirtildi.

    ''ANLAŞILAMADI, TAKDİR MAHKEMENİN''
    Raporda "Propofolun çantadan ölen tarafından alınarak mı kullanıldığı hekim tarafından mı uygulandığının anlaşılmadığı bunun adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği" tespiti yapıldı. Raporda "Kişinin ölümünün TCK 83. Madde (Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi) veya TCK 85. Maddesi (Taksirle öldürme) kapsamında değerlendirileceği hususunun mahkemenizce değerlendirilmesinin uygun olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.



    SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI
    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verdi.

    Haberler Yaşam Son dakika: Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Sanık Özgür Tarhan adli kontrol şartıyla tahliye edildi
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