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    • 05.05.2020 00:28
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    İçişleri Bakanlığından lere yönelik yeni genelge: Kısıtlama kaldırıldı

    İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbileri kapsamında , ve 'de lerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

    Taksilere kısıtlama kaldırıldı

    İçişleri Bakanlığınca , ve 'de lerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

    PLAKA NUMARASINA GÖRE KISITLAMAYA GİDİLMİŞTİ
    İçişleri Bakanlığının genelgesinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla daha önce gönderilen genelge ile 30 Mart 2020'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidildiği hatırlatıldı.

    BU GECE İTİBARİYLE SONA ERDİ
    Kısıtlamanın bugün Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği belirtilen genelgede, ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın bu gece yarısı itibarıyla sona ermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

    Genelgede, bu kapsamda, valiliklerce Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca daha önce gönderilen genelgede belirtilen uygulamanın sona erdirilmesi yönünde karar alınarak, uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

    Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığından ticari taksilere yönelik yeni genelge: Kısıtlama kaldırıldı
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